Drama im Manchester-Derby: City verliert 1:2 gegen United. Guardiola gesteht Ratlosigkeit ein und sagt: «Ich finde keine Lösung.» Bernardo Silva kritisiert «dumme Entscheidungen» des Teams in den Schlussminuten.

ManCity verliert Derby gegen ManUnited dramatisch, Guardiola ratlos nach Niederlage

Kyle Walker sorgt mit Schauspieleinlage für Aufsehen im Manchester-Derby

Eine dramatische Niederlage gegen den Lokalrivalen, nur ein Sieg aus den vergangenen elf Pflichtspielen – Pep Guardiola hat nach dem 1:2 (1:0) von Manchester City gegen Manchester United Ratlosigkeit offenbart. «Ich bin der Boss. Ich muss eine Lösung finden, aber ich finde keine Lösung. Ich bin nicht gut genug, so einfach ist das», sagt der Teammanager des taumelnden englischen Serien-Meisters nach dem Derby, in dem seine Mannschaft in den Schlussminuten den Sieg aus der Hand gab.

Josko Gvardiol hat City, das nun acht der vergangenen elf Pflichtspiele verloren hat, in Führung gebracht (36.). Bruno Fernandes (88., Foulelfmeter) und Amad Diallo (90.) trafen den Titelverteidiger dann mitten ins Herz. «Wenn man acht von elf Spielen verliert, dann läuft etwas falsch», sagt der konsternierte Guardiola. Und ja, ergänzte er, der Spielplan sei «hart», hinzu kämen viele Verletzte, darunter Nati-Star Manuel Akanji. «Ich habe keine Abwehr», stellt der Katalane fest. Aber «nein», daran liege es nicht.

Stinksauer ist Mittelfeld-Ass Bernardo Silva nach dem Spiel bei Sky: «Wir haben total verdient, was passiert ist.» Der Portugiese beklagt die Art und Weise, wie der Ausgleich zustande kommt. Nach einer Ecke wird der Ball in die eigene Hälfte gespielt, wo Matheus Nunes ein kapitaler Fehlpass unterläuft und er daraufhin Amad Diallo im Strafraum abräumt. «Wenn du drei oder vier Minuten vor Schluss diese dummen Entscheidungen triffst, dann verdienst du es, dafür zu bezahlen» nervt sich Silva.

ManUtd-Stürmer macht sich über Walker lustig

Zu reden gibt nicht nur ManCitys Niederlage im 195. Manchester Derby, sondern auch die lächerliche Schauspieleinlage von Captain Kyle Walker. In der 39. Minute geraten er und United-Stürmer Rasmus Hojlund aneinander, nach einer kleinen Stirnberührung geht der Spieler der Skyblues zu Boden.

Auf Instagram schiesst der Däne danach gegen Walker und wählt dabei poetische Worte: «Manchester ist rot. Veilchen sind blau. Was für eine tolle Leistung. Aber der Oscar geht an ...», so die Anspielung Hojlunds auf Schauspieler Walker. TV-Experte Roy Keane kann ebenfalls nur den Kopf schütteln: «Ich kenne den Typ nicht, aber ich schäme mich für ihn. Das ist peinlich.»

City liegt in der Premier League nun bereits neun Punkte hinter Tabellenführer FC Liverpool (36 Punkte), der ein Spiel weniger ausgetragen hat. Der FC Chelsea (34) liegt nach dem fünften Sieg nacheinander auf Rang zwei. Manchester United ist Tabellen-13.