Gitarrist ohne grosses Können ManUtd-Legende wird kurzerhand zum Rockstar

Die Band The Reytons rockt am Samstag die Aviva Studios in Manchester. Dabei haben sie auf der Bühne prominente Unterstützung. ManUtd-Legende Gary Neville, seit Jahren als TV-Experte unterwegs, zeigt seine Rockstar-Qualitäten – und das ohne richtige Gitarren-Kenntnisse.

Publiziert: vor 23 Minuten