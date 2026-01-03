DE
Forest-Goalie patzt
Villa kehrt nach einer Pleite zum Siegen zurück

Aston Villa lässt Nottingham Forest, das ohne den verletzten Dan Ndoye antritt, keine Chance.
Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
1/4
Aston Villa schlägt Nottingham Forest verdient mit 3:1.
Foto: Getty Images
Carlo SteinerRedaktor Sport

Aston Villa – Nottingham Forest 3:1

Aston Villa musste zum Jahresende nach wettbewerbsübergreifend elf Siegen in Serie eine 1:4-Pleite bei Arsenal hinnehmen. Verunsichert wirken die Villans deswegen im ersten Spiel im neuen Jahr aber keineswegs. 

Mit sage und schreibe 78 Prozent Ballbesitz schnürt das Team von Trainer Unai Emery die Gäste aus Nottingham, bei denen Nati-Flügel Dan Ndoye weiterhin verletzt fehlt, in der ersten Halbzeit in deren Platzhälfte ein. Der erste Treffer fällt aber erst in der Nachspielzeit vor der Pause. Ollie Watkins trifft aus rund 20 Metern sehenswert von links in die obere nahe Ecke. 

John McGinn verdoppelt die Führung bald nach der Pause – das Team aus Birmingham scheint einem ungefährdeten Sieg entgegenzusteuern. Doch es wird trotzdem noch einmal kurz spannend. Morgan Gibbs-White, der mit nun vier Treffern beste Torschütze von Forest, verkürzt eine halbe Stunde vor Schluss mit einem gekonnten Lupfer zum 1:2. 

Dass Nottingham nicht lange auf einen Punktgewinn hoffen kann, liegt nicht zuletzt an Goalie John Victor. Der Brasilianer rennt nach einem langen Ball von Tielemans auf McGinn ziellos aus seinem Tor. Der Schotte lässt sich nicht zweimal bitten und versenkt den Ball zur Entscheidung (73.). 

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
19
25
45
2
Aston Villa
Aston Villa
20
9
42
3
Manchester City
Manchester City
19
26
41
4
Liverpool FC
Liverpool FC
19
4
33
5
Chelsea FC
Chelsea FC
19
11
30
6
Manchester United
Manchester United
19
4
30
7
FC Sunderland
FC Sunderland
19
2
29
8
Everton FC
Everton FC
19
0
28
9
Brentford FC
Brentford FC
19
2
27
10
Crystal Palace
Crystal Palace
19
1
27
11
FC Fulham
FC Fulham
19
-1
27
12
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
19
4
26
13
Newcastle United
Newcastle United
19
2
26
14
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
0:0
20
1
26
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
19
-6
23
16
Leeds United
Leeds United
19
-7
21
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
20
-14
18
18
West Ham United
West Ham United
0:1
20
-18
14
19
Burnley FC
Burnley FC
0:0
20
-17
13
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
1:0
20
-28
6
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
        In diesem Artikel erwähnt
        Premier League
        Premier League
        Aston Villa
        Aston Villa
        Nottingham Forest
        Nottingham Forest