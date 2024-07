Wegen dieses Spruchs sind die Chelsea-Fans schon hin und weg

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Kaum in London angekommen, gewinnt Renato Veiga bereits die Herzen der Chelsea-Fans.

14 Millionen spült Renato Veiga (20) dem FC Basel in die Kassen. Und das notabene nach gerade Mal einer Saison in der Schweiz (26 Spiele, zwei Tore, ein Assist). Ein toller Deal für den FCB und David Degen, die sich einen Spieler mit zwar reichlich Potenzial, aber am Ende doch wenig Output vergolden lassen.

Die Zufriedenheit in Basel über den Verkauf ist gross. Ebenso freut man sich aber in London über den Deal. Und dafür sorgt Veiga bei seiner Vorstellung gleich höchstselbst.

Viel Fan-Liebe dank Kanté-Spruch

Denn als der Portugiese in seinem offiziellen Vorstellungsvideo gefragt wird, ob er in jüngeren Jahren zu gewissen Chelsea-Spielern aufgeschaut habe, antwortet er: «70 Prrozent der Erde sind von Wasser bedeckt. Der Rest wird von Kanté abgedeckt.» Damit spielt Veiga auf die viel zitierten läuferischen Fähigkeiten von N'Golo Kanté an, der dafür bekannt ist, überall auf dem Feld Räume abzudecken und in der Chelsea-Fanbase Legendenstatus geniesst.

Dieser peppige Spruch eröffnet Veiga die Herzen der «Blues»-Fans. Nach der Veröffentlichung des Clips geht die Kanté-Sequenz viral, erreicht in wenigen Stunden Hunderttausende Klicks. «Was für ein Typ», schreibt ein Chelsea-Influencer auf X, «Ich bin bereits verliebt», «Der ist auf direktem Weg an die Spitze», kommentieren andere.

Warmer Empfang in London

Veigas weiss also ganz genau, wie er die Fans für sich gewinnen kann. Diese bereiten ihm aber nicht nur wegen seiner Vorliebe für ihre Vereins-Legende einen warmen Empfang. Sondern auch, weil man von den Qualitäten des portugiesischen U21-Nationalspielers offenbar überzeugt ist.

Besonders oft erwähnt wird seine Variabilität (ZM, IV, LV) und seine Physis. «Was könnte man noch mehr wollen? (...) Seine Kombination aus Körperlichkeit und technischer Qualität ist ein Witz, neben seiner grossen Polyvalenz», analysiert ein Chelsea-Experte auf X. «Ein doppelt so guter Spieler wie Calafiori bei einem Viertel des Preises. Meisterleistung!», findet ein anderer.

Der Hype ist also da. Diesem nun gerecht zu werden, dürfte nicht ganz einfach werden. Besonders, wenn man sich Veigas Leistungsschwankungen in der Super League vor Augen führt. Diese haben den Blick dazu veranlasst, ihn ins Flop-Team der Saison zu wählen. Vom Super-League-Flop zum Chelsea-Hoffnungsträger – so schnell kanns gehen!