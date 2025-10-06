DE
Er ist unaufhaltbar
Haaland erkämpft sich hartnäckig den Torerfolg

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Brentford – Manchester City (1:2).
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: 05.10.2025 um 20:55 Uhr
ManCity

Die Highlights der Premier League
