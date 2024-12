David Coote wird in der Premier League kein Spiel mehr leiten. Die englische Schiedsrichterorganisation beendet das Arbeitsverhältnis mit dem Referee per sofort.

Premier League entlässt Skandal-Schiri per sofort

Die Schiedsrichterorganisation PGMOL der englischen Premier League greift im Fall David Coote (42) durch. Der Referee wird per sofort entlassen, nachdem er im November zunächst suspendiert worden ist. Zuvor gelangten Videos des Schiedsrichters an die Öffentlichkeit, in denen der Coote nicht nur heftig über Liverpool und den ehemaligen Reds-Coach Jürgen Klopp herzog, sondern auch Kokain zu sich genommen haben soll.

«Nach Abschluss einer gründlichen Untersuchung des Verhaltens von David Coote wurde sein Arbeitsverhältnis mit PGMOL heute mit sofortiger Wirkung beendet», schreibt die Organisation in einem Statement. Cootes Handeln würde einen schwerwiegenden Verstoss gegen die Bestimmungen seines Arbeitsvertrags darstellen, teilt die PGMOL weiter mit. «Seine Position wurde daher als unhaltbar erachtet», lautete das Fazit nach der abgeschlossenen Untersuchung.

Der 42-Jährige kann gegen die erfolgte Kündigung des Arbeitsverhältnisses Berufung einlegen. Es bleibt abzuwarten, ob Coote von diesem Recht Gebrauch machen wird. Bisher gab es noch kein öffentliches Statement des Schiedsrichters.

