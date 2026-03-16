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Brighton siegt in Sunderland
Xhaka lässt sich bei unglücklichem Gegentor übertölpeln

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Sunderland – Brighton & Hove Albion (0:1).
Publiziert: vor 30 Minuten
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