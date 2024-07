Obwohl er verschossen wird Bei diesem Penalty läuft kein Spieler nach

In der Copa Sudamericana steht es in der Nachspielzeit 1:1 zwischen Palestino aus Chile und Cuicaba aus Brasilien. In der 97. Minute tritt Joe Abrigo zum Penalty an. Er verschiesst, trifft dann aber per Nachschuss. Doch der Schiri hat schon abgepfiffen.