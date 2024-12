1/5 Zeki Amdouni gelingt Doppelpack für Benfica. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Benfica besiegt Estoril 3:0, Zeki Amdouni erzielt ersten Doppelpack

Amdouni trifft zweimal als Joker, sichert Benfica die Tabellenführung

Amdouni erzielt im Schnitt alle 68 Minuten ein Tor für Benfica

Carlo Steiner Redaktor Sport

Benfica Lissabon kann von den Ausrutschern des Stadtrivalen Sporting profitieren und setzt sich mit einem 3:0-Heimsieg gegen Estoril wieder an die Spitze der Liga Portugal. Grossen Anteil am Erfolg hat Nati-Stürmer Zeki Amdouni, dem sein erster Doppelpack für Benfica gelingt.

Der Genfer wird in der 71. Minute eingewechselt und braucht nur gerade zwei Minuten für seinen ersten Torerfolg. Nach einem Angriff, den er selbst mit eingeleitet hat, fällt ihm ein misslungener Klärungsversuch vor die Füsse. Geistesgegenwärtig versenkt er die Kugel zum vorentscheidenden 2:0.

Den Schlussstand erzielt der Ex-Basler, der vor dieser Saison aus Burnley nach Portugal gewechselt ist, per Kopfball nach einer Ecke.

Gute Torquote für Benfica

Seit seinem Transfer verpasste er keines der elf Liga-, sechs Champions-League- und zwei Cup-Spielen, kam dabei aber erst zu drei Startelf-Einsätzen. Bisher hat der beste Nati-Torschütze der Nations-League-Kampagne (3) sieben Treffer und zwei Vorlagen für die Lissabonner vorzuweisen. Im Schnitt erzielt Amdouni alle 68 Minuten ein Tor.

Winterpause ist in Portugal ein Fremdwort. In der Meisterschaft geht es nach den Festtagen Schlag auf Schlag. Zuerst wartet am 29. Dezember das Derby um die Tabellenführung gegen Sporting. Am 3. Januar geht es gegen FCZ- und St.-Gallen-Bezwinger Vitória Guimarães.