Wanda Nara zeigt Mauro Icardi wegen häuslicher Gewalt an

1/6 Wanda Nara hat ihren Ehemann Mauro Icardi wegen häuslicher Gewalt angezeigt. Foto: Instagram@wanda_nara

Auf einen Blick Mauro Icardi von Wanda Nara wegen häuslicher Gewalt angeklagt

Naras neuer Freund L-Gante provozierte den Gala-Star mit Fener-Trikot

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der Zoff zwischen Mauro Icardi (31) und Ehefrau Wanda Nara (37) geht in die nächste Runde. Das Supermodel hat ihren Mann wegen häuslicher Gewalt angeklagt.

In einer Sendung des argentinischen Kanals Americana TV wurde berichtet, dass der Fussballer sie in ihrem gemeinsamen Zuhause angegriffen habe. Eine Überwachungskamera soll die Szene auf Video festgehalten haben. Das Gericht arbeite bereits an der Beschaffung der Bilder.

Die Argentinierin soll am Mittwochabend mit ihrem neuen Freund, dem Sänger L-Gante (24), aus den Ferien in Rio de Janeiro zurückgekehrt und von Icardi nicht ins Haus gelassen worden sein. «Wanda versuchte, ein zweites Mal reinzukommen. Da liefen die Dinge aus dem Ruder und hier kommt die Gewalt ins Spiel», so der Moderator der Sendung, Pepe Ochoa.

Neuer Freund provoziert mit Fener-Trikot

Vor dem Zwischenfall hatte sich L-Gante in einer TV-Sendung unlängst im Trikot von Fenerbahce Istanbul gezeigt und von seiner Beziehung zu Nara berichtet. Icardi spielt derzeit für Fenerbahces grössten Rivalen Galatasaray.

Nara, die mit ihrem Landsmann zwei Töchter im Alter von sieben und neun Jahren hat, hatte zuvor schon wiederholt Trennungsgerüchte genährt. Diesmal habe sie die Scheidung eingereicht, sagt sie.

Icardi wollte sich – zumindest zwischenzeitlich – nicht trennen, wie eine kürzlich von Nara veröffentlichte Whatsapp-Nachricht von ihrem Ex-Partner zeigt. In dieser gestand ihr der Stürmer seine Liebe: «Du bist meine wunderschöne Prinzessin, die ich liebe.»

Nara war mit Icardis Freund verheiratet

Naras drei ältere Kinder stammen übrigens aus ihrer Ehe mit Fussballer Maxi Lopez (40). Icardi hatte seinem guten Freund einst die Frau ausgespannt – der Startschuss einer turbulenten Beziehung, die nun womöglich endgültig zu Ende gegangen ist.