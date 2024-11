Nach Patzverweis brennen die Sicherungen durch Trainer geht Spieler wegen Roter Karte an den Kragen

Im Serie C-Spiel zwischen US Triestina und AS Giana Erminio legt sich Triestina-Stürmer Raimonds Krollis mit seinem Gegenspieler an und fliegt mit rot vom Platz. Nach seinem Platzverweis geht ihm dann sein Coach an den Kragen.