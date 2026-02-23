DE
FR
Abonnieren

Nach Aufnahmen in Garderobe
Schweizer Ex-Schiedsrichter in Österreich verurteilt

Im Herbst ist bekannt geworden, dass ein ehemaliger Schweizer Spitzenschiedsrichter als Funktionär des österreichischen Erstligisten Altach in der Garderobe heimlich Spielerinnen gefilmt haben soll – darunter auch minderjährige. Nun ist er dafür verurteilt worden.
Publiziert: 18:35 Uhr
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Kommentieren
1/4
Ein Schweizer Ex-Spitzenschiedsrichter ist in Österreich zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt worden.
Foto: PIUS KOLLER
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Sieben Monate bedingte Haft und eine Geldstrafe in der Höhe von knapp 1'100 Franken – so lautet das Urteil des Landesgerichts Feldkirch gegen einen ehemaligen Funktionär des österreichischen Bundesligisten Altach. Dieser hat Spielerinnen in der Garderobe und Dusche heimlich gefilmt.

Wie Blick-Recherchen im vergangenen Herbst gezeigt haben, handelt es sich dabei um einen ehemaligen Schweizer Spitzenschiedsrichter, der bis zur letzten Saison auch in den obersten Schweizer Fussballigen zum Einsatz gekommen ist.

Auch Minderjährige gefilmt

Im Verfahren besonders schwer gewogen hat die Tatsache, dass einige der gefilmten Sportlerinnen zum Zeitpunkt der Aufnahmen minderjährig gewesen sind und für die Erstellung der Bilder mit der Umkleidekabine ein eigentlich geschützter Raum missbraucht worden ist. Der Ex-Funktionär bekennt sich zudem schuldig, im Darknet ein Abonnement für einen Streamingdienst, der kindesmissbräuchliche Handlungen zeigt, abgeschlossen zu haben.

Den Vorwurf, er habe die Inhalte auch auf seinem Laptop gespeichert, weist er dagegen zurück. Stattdessen habe er den Ordner mit diesen Daten aus Versehen heruntergeladen und dann sogleich wieder gelöscht. Auch zu einer Weitergabe der Aufnahmen sei es nicht gekommen. Tatsächlich spricht ihn die zuständige Richterin in diesem Punkt frei.

Schmerzensgeld für jede Spielerin

Während der Verhandlung zeigt sich der Angeklagte reuig und entschuldigt sich direkt bei den Opfern. Diese betonen: «Altach wurde unser Zuhause, dieses Zuhause wurde von jemanden zerstört, von dem wir dachten, er wäre ein Teil dieser Familie.» Nach wie vor hätten sie unter den Folgen dieses Vertrauensbruchs zu leiden und würden sich etwa in öffentlichen Duschräumen nicht mehr wohlfühlen, wie aus einer gemeinsamen Stellungnahme hervorgeht. Aus diesem Grund muss der ehemaliger Funktionär jeder betroffenen Spielerin auch Schmerzensgeld in der Höhe von knapp 600 Franken bezahlen.

Weil der Schweizer das Urteil angenommen, aber die Staatsanwalt diesbezüglich auch um Bedenkzeit gebeten hat, ist es noch nicht rechtskräftig.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen