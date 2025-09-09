Altstar Luis Suarez wird für sein Verhalten nach dem verlorenen Final im Leagues Cup für sechs Spiele des nordamerikanischen Wettbewerbs gesperrt. Darüber berichten US-Medien übereinstimmend.
Der Profi von Inter Miami war nach dem 0:3 gegen die Seattle Sounders in Tumulte verwickelt und schien dem Augenschein nach zudem in Richtung eines gegnerischen Betreuers zu spucken. Suarez hatte sich am Tag vor Bekanntwerden der Sperre erstmals geäussert und entschuldigt.
Zudem muss Inter Miami in der kommenden Saison in zwei Partien des Leagues Cups auf Sergio Busquets verzichten. Auch der Spanier, der wie Suarez und Lionel Messi eine Vergangenheit beim FC Barcelona hat, war in die Tumulte involviert.
Auch in der Liga gesperrt
Der Leagues Cup ist ein von der Major League Soccer losgelöster Wettkampf. Aber nicht nur für den wird Suarez für seine Aktion gesperrt. Wie die Liga nun bekannt gab, muss er auch in drei Meisterschaftsspielen mit der Zuschauerrolle vorliebnehmen. Suarez verpasst damit die Partien beim FC Charlotte (13. September), gegen die Sounders (16. September) und gegen D.C. United (20. September). Alle Sperren sind zudem mit Geldstrafen verbunden, über deren Höhe es zunächst keine Angaben gab.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Philadelphia Union
29
23
57
2
FC Cincinnati
29
6
52
3
Charlotte FC
29
8
50
4
Nashville SC
29
16
50
5
Orlando City SC
28
14
47
6
Inter Miami CF
25
14
46
7
Columbus Crew
28
4
46
8
New York City FC
27
6
44
9
Chicago Fire
28
3
42
10
New York Red Bulls
29
4
40
11
New England Revolution
29
-5
31
12
Atlanta United FC
28
-17
26
13
FC Toronto
28
-7
25
14
CF Montreal
29
-22
24
15
DC United
29
-28
24
Mannschaft
SP
TD
PT
1
San Diego FC
29
20
56
2
FC Minnesota United
29
16
51
3
Vancouver Whitecaps FC
27
16
49
4
Seattle Sounders
27
10
44
5
Los Angeles FC
26
12
41
6
Austin FC
28
-3
41
7
Portland Timbers
28
-2
39
8
Colorado Rapids
29
-10
36
9
San Jose Earthquakes
29
2
35
10
Houston Dynamo
29
-9
33
11
Real Salt Lake
27
-8
31
12
FC Dallas
28
-8
31
13
Sporting Kansas City
29
-15
27
14
Saint Louis City SC
29
-17
22
15
Los Angeles Galaxy
28
-23
20