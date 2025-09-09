Luis Suarez hat nach dem verlorenen Final des Leagues Cup seinem Ruf als Hitzkopf wieder einmal alle Ehre gemacht. Er war in Tumulte verwickelt und hat offenbar einen gegnerischen Betreuer angespuckt. Nun wurden saftige Strafen ausgesprochen.

1/2 Luis Suarez (hinten, rosa Shirt) muss nach seinem unrühmlichen Verhalten im Leagues Cup lange zusehen. Foto: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson

Altstar Luis Suarez wird für sein Verhalten nach dem verlorenen Final im Leagues Cup für sechs Spiele des nordamerikanischen Wettbewerbs gesperrt. Darüber berichten US-Medien übereinstimmend.

Der Profi von Inter Miami war nach dem 0:3 gegen die Seattle Sounders in Tumulte verwickelt und schien dem Augenschein nach zudem in Richtung eines gegnerischen Betreuers zu spucken. Suarez hatte sich am Tag vor Bekanntwerden der Sperre erstmals geäussert und entschuldigt.

Zudem muss Inter Miami in der kommenden Saison in zwei Partien des Leagues Cups auf Sergio Busquets verzichten. Auch der Spanier, der wie Suarez und Lionel Messi eine Vergangenheit beim FC Barcelona hat, war in die Tumulte involviert.

Auch in der Liga gesperrt

Der Leagues Cup ist ein von der Major League Soccer losgelöster Wettkampf. Aber nicht nur für den wird Suarez für seine Aktion gesperrt. Wie die Liga nun bekannt gab, muss er auch in drei Meisterschaftsspielen mit der Zuschauerrolle vorliebnehmen. Suarez verpasst damit die Partien beim FC Charlotte (13. September), gegen die Sounders (16. September) und gegen D.C. United (20. September). Alle Sperren sind zudem mit Geldstrafen verbunden, über deren Höhe es zunächst keine Angaben gab.

