Hier bespuckt Suarez gegnerisches Staff-Mitglied
0:50
Video zeigt den Vorfall:Hier bespuckt Suarez das Staff-Mitglied

Nach Spuck-Eklat im Cup
Auch Liga brummt Suarez mehrere Spielsperren auf

Luis Suarez hat nach dem verlorenen Final des Leagues Cup seinem Ruf als Hitzkopf wieder einmal alle Ehre gemacht. Er war in Tumulte verwickelt und hat offenbar einen gegnerischen Betreuer angespuckt. Nun wurden saftige Strafen ausgesprochen.
Publiziert: 08:20 Uhr
|
Aktualisiert: 08:21 Uhr
1/2
Luis Suarez (hinten, rosa Shirt) muss nach seinem unrühmlichen Verhalten im Leagues Cup lange zusehen.
Foto: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Ramona Bieri und Keystone-SDA

Altstar Luis Suarez wird für sein Verhalten nach dem verlorenen Final im Leagues Cup für sechs Spiele des nordamerikanischen Wettbewerbs gesperrt. Darüber berichten US-Medien übereinstimmend.

Der Profi von Inter Miami war nach dem 0:3 gegen die Seattle Sounders in Tumulte verwickelt und schien dem Augenschein nach zudem in Richtung eines gegnerischen Betreuers zu spucken. Suarez hatte sich am Tag vor Bekanntwerden der Sperre erstmals geäussert und entschuldigt.

Zudem muss Inter Miami in der kommenden Saison in zwei Partien des Leagues Cups auf Sergio Busquets verzichten. Auch der Spanier, der wie Suarez und Lionel Messi eine Vergangenheit beim FC Barcelona hat, war in die Tumulte involviert.

Auch in der Liga gesperrt

Der Leagues Cup ist ein von der Major League Soccer losgelöster Wettkampf. Aber nicht nur für den wird Suarez für seine Aktion gesperrt. Wie die Liga nun bekannt gab, muss er auch in drei Meisterschaftsspielen mit der Zuschauerrolle vorliebnehmen. Suarez verpasst damit die Partien beim FC Charlotte (13. September), gegen die Sounders (16. September) und gegen D.C. United (20. September). Alle Sperren sind zudem mit Geldstrafen verbunden, über deren Höhe es zunächst keine Angaben gab.

MLS Eastern Conference
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Philadelphia Union
Philadelphia Union
29
23
57
2
FC Cincinnati
FC Cincinnati
29
6
52
3
Charlotte FC
Charlotte FC
29
8
50
4
Nashville SC
Nashville SC
29
16
50
5
Orlando City SC
Orlando City SC
28
14
47
6
Inter Miami CF
Inter Miami CF
25
14
46
7
Columbus Crew
Columbus Crew
28
4
46
8
New York City FC
New York City FC
27
6
44
9
Chicago Fire
Chicago Fire
28
3
42
10
New York Red Bulls
New York Red Bulls
29
4
40
11
New England Revolution
New England Revolution
29
-5
31
12
Atlanta United FC
Atlanta United FC
28
-17
26
13
FC Toronto
FC Toronto
28
-7
25
14
CF Montreal
CF Montreal
29
-22
24
15
DC United
DC United
29
-28
24
Playoffs
Qualifikationsspiele
MLS Western Conference
Mannschaft
SP
TD
PT
1
San Diego FC
San Diego FC
29
20
56
2
FC Minnesota United
FC Minnesota United
29
16
51
3
Vancouver Whitecaps FC
Vancouver Whitecaps FC
27
16
49
4
Seattle Sounders
Seattle Sounders
27
10
44
5
Los Angeles FC
Los Angeles FC
26
12
41
6
Austin FC
Austin FC
28
-3
41
7
Portland Timbers
Portland Timbers
28
-2
39
8
Colorado Rapids
Colorado Rapids
29
-10
36
9
San Jose Earthquakes
San Jose Earthquakes
29
2
35
10
Houston Dynamo
Houston Dynamo
29
-9
33
11
Real Salt Lake
Real Salt Lake
27
-8
31
12
FC Dallas
FC Dallas
28
-8
31
13
Sporting Kansas City
Sporting Kansas City
29
-15
27
14
Saint Louis City SC
Saint Louis City SC
29
-17
22
15
Los Angeles Galaxy
Los Angeles Galaxy
28
-23
20
Playoffs
Qualifikationsspiele
Teilen
In diesem Artikel erwähnt
FC Barcelona
FC Barcelona
