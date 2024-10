Keine Gnade für MLS-Flitzer Messis Bodyguard haut im Vollsprint Kind um

In der MLS ist Inter Miami in Toronto zu Gast, wo wie häufig in dieser Saison ein Flitzer sein Glück bei Superstar Lionel Messi versucht. Doch dessen Bodyguard entdeckt den jungen Störenfried und eilt im Vollsprint herbei – zum Schutz seines Arbeitgebers.