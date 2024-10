Er kann es immer noch Lionel Messi mit Traumfreistoss gegen Columbus Crew

Inter Miami sichert sich mit einem 3:2 vorzeitig den Quali-Sieg in der MLS. Damit werden sie die Playoffs aus der Poleposition in Angriff nehmen. Superstar Lionel Messi hat mit zwei Treffern grossen Anteil am Sieg. Das 2:0 erzielt er mittels Traumfreistoss.