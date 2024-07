1/5 Girondins Bordeaux verliert nach 88 Jahren den Profi-Status.

Am 2. Juli 1936 wurde Girondins de Bordeaux der Profi-Status verliehen. 88 Jahren später muss der französische Traditionsklub dieses Label wieder aufgeben, der Verein steht vor einem Trümmerhaufen.

Am Dienstag habe Bordeaux die Bilanzen offengelegt, wie der Verein am Donnerstagabend mitteilt. Das zuständige Handelsgericht werde infolgedessen in Kürze ein Insolvenzverfahren eröffnen, was zu einem Entzug des Profi-Status führe. Aufgrund des Bankrotts gehen auch Ex-Trainer Vladimir Petkovic (60) rund 12 Millionen Euro durch die Lappen. Bordeaux wurde in die National 1 (dritthöchste Liga) zwangsrelegiert.

Spielerverträge gekündigt, Trainingszentrum geschlossen

Der Klub erklärt den Schritt in einem Statement: «Angesichts der sehr kurzen Fristen bis zum Beginn der Saison der National 1 musste der Verein darauf verzichten, die Aufrechterhaltung seines Profi-Status zu beantragen.» Weil in der dritthöchsten Liga auch Amateurklubs spielen, ist die Profilizenz nicht zwingend nötig. Das Budget, das der Verein für diese aber hätte vorlegen müssen, entspreche «nicht der zukünftigen Realität». Ausserdem hätten weitere Sanktionen folgen können, wenn Auflagen nicht erfüllt worden wären.

«Es ist eine schwierige Entscheidung, die einer unausweichlichen Folge des laufenden Umstrukturierungsprozesses vorbeugt», schreibt Bordeaux, das auch die Nachwuchsakademie schliessen muss, weiter. Doch das grosse Problem ist, dass im Zuge des Insolvenzverfahrens alle Spielerverträge automatisch gekündigt werden, wie das Portal Sud Ouest erklärt. Heisst, Bordeaux steht ohne Spieler da.

Es soll aber nicht das Ende des Vereins, bei dem der heutige YB-Captain Loris Benito (32) zwischen 2019 und 2021 spielte, sein. Im Statement gibt man sich kämpferisch: «Das Ziel des Vereins ist es, in der kommenden Saison in der National 1 zu spielen.» Man wolle den Verein mit «sanierten Finanzen und neuem Ehrgeiz» zurück auf das höchste Niveau bringen.