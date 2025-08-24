DE
Toulouse FC
Toulouse FC
17:15
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
Zum Fussball-Kalender
Toulouse FC
Toulouse FC
Ab 17:15 Uhr
Vs
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
Ligue 1
Toulouse FC - Stade Brestois 29

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
2
4
6
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2
2
6
3
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2
2
3
4
AS Monaco
AS Monaco
1
2
3
5
OGC Nizza
OGC Nizza
2
1
3
6
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
1
1
3
6
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
1
1
3
6
Toulouse FC
Toulouse FC
1
1
3
9
Angers SCO
Angers SCO
2
0
3
10
AJ Auxerre
AJ Auxerre
2
-1
3
11
OSC Lille
OSC Lille
1
0
1
11
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
1
0
1
13
FC Lorient
FC Lorient
1
-1
0
13
FC Nantes
FC Nantes
1
-1
0
13
RC Lens
RC Lens
1
-1
0
16
Le Havre AC
Le Havre AC
1
-2
0
17
Paris FC
Paris FC
2
-4
0
18
FC Metz
FC Metz
2
-4
0
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Benoit
Millot
Frankreich
Anstoss
Sonntag
24. August 2025 um 17:15 Uhr
Stadion
Toulouse, Frankreich
Stadium de Toulouse
Kapazität
33’150
