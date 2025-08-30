DE
Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: Toulouse FC - Paris Saint-Germain (30.08.2025)
Toulouse FC
21:05
Paris Saint-Germain
Zum Fussball-Kalender
Toulouse FC
Ab 21:05 Uhr
Vs
Paris Saint-Germain
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
Toulouse FC - Paris Saint-Germain
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
2
4
6
2
Toulouse FC
2
3
6
3
RC Lens
3
2
6
4
Paris Saint-Germain
2
2
6
4
RC Strasbourg Alsace
2
2
6
6
OSC Lille
2
1
4
7
FC Lorient
2
3
3
8
Olympique Marseille
2
2
3
9
AS Monaco
2
1
3
9
OGC Nizza
2
1
3
11
Angers SCO
2
0
3
12
AJ Auxerre
2
-1
3
13
FC Stade Rennes
2
-3
3
14
Stade Brestois 29
3
-4
1
15
FC Nantes
2
-2
0
16
Le Havre AC
2
-3
0
17
Paris FC
2
-4
0
18
FC Metz
2
-4
0
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Eric
Wattellier
Frankreich
Anstoss
Samstag
30. August 2025 um 21:05 Uhr
Stadion
Toulouse, Frankreich
Stadium de Toulouse
Kapazität
33’150
