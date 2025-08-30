DE
Toulouse FC
21:05
Paris Saint-Germain
Toulouse FC
Ab 21:05 Uhr
Vs
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Toulouse FC - Paris Saint-Germain

Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
2
4
6
2
Toulouse FC
Toulouse FC
2
3
6
3
RC Lens
RC Lens
3
2
6
4
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2
2
6
4
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
2
2
6
6
OSC Lille
OSC Lille
2
1
4
7
FC Lorient
FC Lorient
2
3
3
8
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2
2
3
9
AS Monaco
AS Monaco
2
1
3
9
OGC Nizza
OGC Nizza
2
1
3
11
Angers SCO
Angers SCO
2
0
3
12
AJ Auxerre
AJ Auxerre
2
-1
3
13
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
2
-3
3
14
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
3
-4
1
15
FC Nantes
FC Nantes
2
-2
0
16
Le Havre AC
Le Havre AC
2
-3
0
17
Paris FC
Paris FC
2
-4
0
18
FC Metz
FC Metz
2
-4
0
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Eric
Wattellier
Frankreich
Anstoss
Samstag
30. August 2025 um 21:05 Uhr
Stadion
Toulouse, Frankreich
Stadium de Toulouse
Kapazität
33’150
