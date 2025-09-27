DE
Toulouse FC
Toulouse FC
19:00
FC Nantes
FC Nantes
Toulouse FC
Toulouse FC
Ab 19:00 Uhr
Vs
FC Nantes
FC Nantes
Ligue 1
Toulouse FC - FC Nantes

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Marseille
Olympique Marseille
6
7
12
2
AS Monaco
AS Monaco
5
6
12
3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
5
6
12
4
Olympique Lyon
Olympique Lyon
5
4
12
5
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
6
2
12
6
OSC Lille
OSC Lille
5
5
10
7
RC Lens
RC Lens
5
3
9
8
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
5
-1
8
9
Toulouse FC
Toulouse FC
5
-2
6
10
AJ Auxerre
AJ Auxerre
5
-2
6
11
Paris FC
Paris FC
5
-3
6
12
OGC Nizza
OGC Nizza
5
-3
6
13
Angers SCO
Angers SCO
5
-1
5
14
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
5
-2
4
15
Le Havre AC
Le Havre AC
5
-2
4
16
FC Nantes
FC Nantes
5
-2
4
17
FC Lorient
FC Lorient
5
-7
4
18
FC Metz
FC Metz
5
-8
1
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Benoit
Bastien
Frankreich
Anstoss
Samstag
27. September 2025 um 19:00 Uhr
Stadion
Toulouse, Frankreich
Stadium de Toulouse
Kapazität
33’150
