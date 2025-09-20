DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: Stade Brestois 29 - OGC Nizza (20.09.2025)
Stade Brestois 29
19:00
OGC Nizza
Zum Fussball-Kalender
Stade Brestois 29
Ab 19:00 Uhr
Vs
OGC Nizza
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
Stade Brestois 29 - OGC Nizza
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
4
7
12
2
Olympique Lyon
5
4
12
3
OSC Lille
4
8
10
4
AS Monaco
4
3
9
5
RC Strasbourg Alsace
4
2
9
6
FC Stade Rennes
4
-1
7
7
Olympique Marseille
4
5
6
8
OGC Nizza
4
0
6
8
RC Lens
4
0
6
10
Toulouse FC
4
-1
6
11
Paris FC
4
-2
6
12
Angers SCO
5
-1
5
13
Le Havre AC
4
-2
3
14
FC Nantes
4
-2
3
15
AJ Auxerre
4
-3
3
16
FC Lorient
4
-7
3
17
Stade Brestois 29
4
-5
1
18
FC Metz
4
-5
1
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
20. September 2025 um 19:00 Uhr
Stadion
Brest, Frankreich
Stade Francis-Le Blé
Kapazität
15’220
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen