Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
19:00
OGC Nizza
OGC Nizza
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
Ab 19:00 Uhr
Vs
OGC Nizza
OGC Nizza
Ligue 1
Stade Brestois 29 - OGC Nizza

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
4
7
12
2
Olympique Lyon
Olympique Lyon
5
4
12
3
OSC Lille
OSC Lille
4
8
10
4
AS Monaco
AS Monaco
4
3
9
5
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
4
2
9
6
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
4
-1
7
7
Olympique Marseille
Olympique Marseille
4
5
6
8
OGC Nizza
OGC Nizza
4
0
6
8
RC Lens
RC Lens
4
0
6
10
Toulouse FC
Toulouse FC
4
-1
6
11
Paris FC
Paris FC
4
-2
6
12
Angers SCO
Angers SCO
5
-1
5
13
Le Havre AC
Le Havre AC
4
-2
3
14
FC Nantes
FC Nantes
4
-2
3
15
AJ Auxerre
AJ Auxerre
4
-3
3
16
FC Lorient
FC Lorient
4
-7
3
17
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
4
-5
1
18
FC Metz
FC Metz
4
-5
1
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
20. September 2025 um 19:00 Uhr
Stadion
Brest, Frankreich
Stade Francis-Le Blé
Kapazität
15’220
