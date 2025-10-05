DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: RC Strasbourg Alsace - Angers SCO (05.10.2025)
RC Strasbourg Alsace
17:15
Angers SCO
Zum Fussball-Kalender
RC Strasbourg Alsace
Ab 17:15 Uhr
Vs
Angers SCO
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
RC Strasbourg Alsace - Angers SCO
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Marseille
7
10
15
2
Paris Saint-Germain
6
8
15
3
Olympique Lyon
6
5
15
4
RC Lens
7
4
13
5
AS Monaco
6
4
12
6
RC Strasbourg Alsace
6
2
12
7
OSC Lille
6
4
10
8
Paris FC
7
-1
10
9
FC Stade Rennes
6
-1
9
10
Stade Brestois 29
7
0
8
11
Toulouse FC
6
-2
7
12
OGC Nizza
6
-3
7
13
FC Lorient
7
-7
7
14
FC Nantes
7
-2
6
15
AJ Auxerre
7
-5
6
16
Le Havre AC
6
-2
5
17
Angers SCO
6
-3
5
18
FC Metz
7
-11
2
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Guillaume
Paradis
Frankreich
Anstoss
Sonntag
05. Oktober 2025 um 17:15 Uhr
Stadion
Straßburg, Frankreich
Meinau-Stadion
Kapazität
26’109
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen