Ligue 1: Paris Saint-Germain - OGC Nizza (01.11.2025)
Paris Saint-Germain
17:00
OGC Nizza
Paris Saint-Germain
Ab 17:00 Uhr
Vs
OGC Nizza
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
Paris Saint-Germain - OGC Nizza
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
10
11
21
2
AS Monaco
10
7
20
3
Olympique Marseille
10
13
19
4
RC Strasbourg Alsace
10
9
19
5
Olympique Lyon
10
4
19
6
RC Lens
10
4
19
7
OSC Lille
10
9
17
8
OGC Nizza
10
1
17
9
Toulouse FC
10
2
14
10
FC Stade Rennes
10
-2
12
11
Le Havre AC
10
-4
12
12
Paris FC
10
-3
11
13
Angers SCO
10
-6
10
14
Stade Brestois 29
10
-4
9
15
FC Nantes
10
-5
9
16
FC Lorient
10
-9
9
17
AJ Auxerre
10
-9
7
18
FC Metz
10
-18
5
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Francois
Letexier
Frankreich
Anstoss
Samstag
01. November 2025 um 17:00 Uhr
Stadion
Paris, Frankreich
Prinzenpark
Kapazität
48’229
