Paris FC
Paris FC
21:05
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Paris FC
Paris FC
Ab 21:05 Uhr
Vs
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Ligue 1
Paris FC - Olympique Lyon

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
9
11
20
2
RC Lens
RC Lens
9
6
19
3
Olympique Marseille
Olympique Marseille
9
13
18
4
Olympique Lyon
Olympique Lyon
9
4
18
5
OSC Lille
OSC Lille
9
11
17
6
AS Monaco
AS Monaco
9
5
17
7
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
9
6
16
8
OGC Nizza
OGC Nizza
9
-1
14
9
Toulouse FC
Toulouse FC
9
2
13
10
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
9
-2
11
11
Paris FC
Paris FC
9
-3
10
12
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
9
-3
9
13
FC Nantes
FC Nantes
9
-3
9
14
Le Havre AC
Le Havre AC
9
-5
9
15
Angers SCO
Angers SCO
9
-6
9
16
FC Lorient
FC Lorient
9
-9
8
17
AJ Auxerre
AJ Auxerre
9
-6
7
18
FC Metz
FC Metz
9
-20
2
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Jeremy
Stinat
Frankreich
Anstoss
Mittwoch
29. Oktober 2025 um 21:05 Uhr
Stadion
Paris, Frankreich
Stade Sebastien Charlety
Kapazität
20’000
