Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: Paris FC - FC Metz (31.08.2025)
Paris FC
17:15
FC Metz
Paris FC
Ab 17:15 Uhr
Vs
FC Metz
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
Paris FC - FC Metz
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
3
5
9
2
OSC Lille
3
7
7
3
Olympique Lyon
2
4
6
4
RC Lens
3
2
6
5
RC Strasbourg Alsace
2
2
6
6
Toulouse FC
3
0
6
7
Olympique Marseille
2
2
3
8
AS Monaco
2
1
3
8
OGC Nizza
2
1
3
10
Angers SCO
2
0
3
11
FC Nantes
3
-1
3
12
AJ Auxerre
3
-2
3
13
FC Lorient
3
-3
3
14
FC Stade Rennes
2
-3
3
15
Stade Brestois 29
3
-4
1
16
Le Havre AC
2
-3
0
17
Paris FC
2
-4
0
18
FC Metz
2
-4
0
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Gael
Angoula
Frankreich
Anstoss
Sonntag
31. August 2025 um 17:15 Uhr
Stadion
Paris, Frankreich
Stade Jean-Bouin
Kapazität
20’000
