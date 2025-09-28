DE
OSC Lille
OSC Lille
17:15
Olympique Lyon
Olympique Lyon
OSC Lille
OSC Lille
Ab 17:15 Uhr
Vs
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Ligue 1
OSC Lille - Olympique Lyon

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
6
8
15
2
Olympique Marseille
Olympique Marseille
6
7
12
3
AS Monaco
AS Monaco
6
4
12
4
Olympique Lyon
Olympique Lyon
5
4
12
5
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
6
2
12
6
OSC Lille
OSC Lille
5
5
10
7
RC Lens
RC Lens
5
3
9
8
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
5
-1
8
9
Toulouse FC
Toulouse FC
6
-2
7
10
FC Lorient
FC Lorient
6
-5
7
11
Paris FC
Paris FC
5
-3
6
12
OGC Nizza
OGC Nizza
5
-3
6
13
AJ Auxerre
AJ Auxerre
6
-4
6
14
Angers SCO
Angers SCO
5
-1
5
15
FC Nantes
FC Nantes
6
-2
5
16
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
5
-2
4
17
Le Havre AC
Le Havre AC
5
-2
4
18
FC Metz
FC Metz
5
-8
1
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Mathieu
Vernice
Frankreich
Anstoss
Sonntag
28. September 2025 um 17:15 Uhr
Stadion
Lille, Frankreich
Stade Pierre Mauroy
Kapazität
50’186
      Meistgelesen