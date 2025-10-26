DE
Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: OSC Lille - FC Metz (26.10.2025)
OSC Lille
15:00
FC Metz
OSC Lille
Ab 15:00 Uhr
Vs
FC Metz
Ligue 1
OSC Lille - FC Metz
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
9
11
20
2
RC Lens
9
6
19
3
Olympique Marseille
9
13
18
4
AS Monaco
9
5
17
5
RC Strasbourg Alsace
8
7
16
6
Olympique Lyon
8
3
15
7
OSC Lille
8
6
14
8
Toulouse FC
9
2
13
9
FC Stade Rennes
8
-1
11
10
OGC Nizza
8
-2
11
11
Paris FC
9
-3
10
12
Stade Brestois 29
9
-3
9
13
FC Nantes
9
-3
9
14
FC Lorient
8
-7
8
15
AJ Auxerre
8
-5
7
16
Le Havre AC
8
-6
6
17
Angers SCO
8
-8
6
18
FC Metz
8
-15
2
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Benoit
Millot
Frankreich
Anstoss
Sonntag
26. Oktober 2025 um 15:00 Uhr
Stadion
Lille, Frankreich
Stade Pierre Mauroy
Kapazität
50’186
