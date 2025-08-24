DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: OSC Lille - AS Monaco (24.08.2025)
OSC Lille
20:45
AS Monaco
Zum Fussball-Kalender
OSC Lille
Ab 20:45 Uhr
Vs
AS Monaco
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
OSC Lille - AS Monaco
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
2
4
6
2
Paris Saint-Germain
2
2
6
3
Olympique Marseille
2
2
3
4
AS Monaco
1
2
3
5
OGC Nizza
2
1
3
6
FC Stade Rennes
1
1
3
6
RC Strasbourg Alsace
1
1
3
6
Toulouse FC
1
1
3
9
Angers SCO
2
0
3
10
AJ Auxerre
2
-1
3
11
OSC Lille
1
0
1
11
Stade Brestois 29
1
0
1
13
FC Lorient
1
-1
0
13
FC Nantes
1
-1
0
13
RC Lens
1
-1
0
16
Le Havre AC
1
-2
0
17
Paris FC
2
-4
0
18
FC Metz
2
-4
0
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Willy
Delajod
Frankreich
Anstoss
Sonntag
24. August 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Lille, Frankreich
Stade Pierre Mauroy
Kapazität
50’186
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen