Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: Olympique Marseille - Paris FC (23.08.2025)
Olympique Marseille
17:00
Paris FC
Zum Fussball-Kalender
Olympique Marseille
Ab 17:00 Uhr
Vs
Paris FC
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
Olympique Marseille - Paris FC
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
2
2
6
2
AS Monaco
1
2
3
3
AJ Auxerre
1
1
3
3
Olympique Lyon
1
1
3
3
FC Stade Rennes
1
1
3
3
RC Strasbourg Alsace
1
1
3
3
Toulouse FC
1
1
3
8
Angers SCO
2
0
3
9
OSC Lille
1
0
1
9
Stade Brestois 29
1
0
1
11
FC Lorient
1
-1
0
11
FC Metz
1
-1
0
11
FC Nantes
1
-1
0
11
OGC Nizza
1
-1
0
11
Olympique Marseille
1
-1
0
11
Paris FC
1
-1
0
11
RC Lens
1
-1
0
18
Le Havre AC
1
-2
0
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Marc
Bollengier
Frankreich
Anstoss
Samstag
23. August 2025 um 17:00 Uhr
Stadion
Marseille, Frankreich
Orange Velodrome
Kapazität
67’394
Teilen
