Impressum
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: Olympique Marseille - Le Havre AC (18.10.2025)
Olympique Marseille
21:05
Le Havre AC
Olympique Marseille
Ab 21:05 Uhr
Vs
Le Havre AC
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
Olympique Marseille - Le Havre AC
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
8
8
17
2
RC Strasbourg Alsace
8
7
16
3
Olympique Marseille
7
10
15
4
Olympique Lyon
7
4
15
5
AS Monaco
7
4
13
6
RC Lens
7
4
13
7
OSC Lille
7
4
11
8
Paris FC
7
-1
10
9
Toulouse FC
7
-1
10
10
FC Stade Rennes
7
-1
10
11
Stade Brestois 29
7
0
8
12
OGC Nizza
7
-3
8
13
FC Lorient
7
-7
7
14
Le Havre AC
7
-2
6
15
FC Nantes
7
-2
6
16
AJ Auxerre
7
-5
6
17
Angers SCO
7
-8
5
18
FC Metz
7
-11
2
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Bastein
Dechepy
Frankreich
Anstoss
Samstag
18. Oktober 2025 um 21:05 Uhr
Stadion
Marseille, Frankreich
Orange Velodrome
Kapazität
67’394
