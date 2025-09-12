DE
Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: Olympique Marseille - FC Lorient (12.09.2025)
Olympique Marseille
20:45
FC Lorient
Zum Fussball-Kalender
Olympique Marseille
Ab 20:45 Uhr
Vs
FC Lorient
Ligue 1
Olympique Marseille - FC Lorient
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
3
5
9
2
Olympique Lyon
3
5
9
3
OSC Lille
3
7
7
4
AS Monaco
3
2
6
5
RC Lens
3
2
6
6
RC Strasbourg Alsace
3
1
6
7
Toulouse FC
3
0
6
8
Angers SCO
3
0
4
9
FC Stade Rennes
3
-3
4
10
Olympique Marseille
3
1
3
11
Le Havre AC
3
-1
3
12
OGC Nizza
3
-1
3
13
FC Nantes
3
-1
3
14
AJ Auxerre
3
-2
3
15
FC Lorient
3
-3
3
15
Paris FC
3
-3
3
17
Stade Brestois 29
3
-4
1
18
FC Metz
3
-5
0
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Thomas
Leonard
Frankreich
Anstoss
Freitag
12. September 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Marseille, Frankreich
Orange Velodrome
Kapazität
67’394
