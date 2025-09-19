DE
FR
Abonnieren
Olympique Lyon
Olympique Lyon
20:45
Angers SCO
Angers SCO
Zum Fussball-Kalender
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Ab 20:45 Uhr
Vs
Angers SCO
Angers SCO
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Ligue 1
Olympique Lyon - Angers SCO

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
4
7
12
2
OSC Lille
OSC Lille
4
8
10
3
AS Monaco
AS Monaco
4
3
9
4
Olympique Lyon
Olympique Lyon
4
3
9
5
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
4
2
9
6
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
4
-1
7
7
Olympique Marseille
Olympique Marseille
4
5
6
8
OGC Nizza
OGC Nizza
4
0
6
8
RC Lens
RC Lens
4
0
6
10
Toulouse FC
Toulouse FC
4
-1
6
11
Paris FC
Paris FC
4
-2
6
12
Angers SCO
Angers SCO
4
0
5
13
Le Havre AC
Le Havre AC
4
-2
3
14
FC Nantes
FC Nantes
4
-2
3
15
AJ Auxerre
AJ Auxerre
4
-3
3
16
FC Lorient
FC Lorient
4
-7
3
17
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
4
-5
1
18
FC Metz
FC Metz
4
-5
1
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Clement
Turpin
Frankreich
Anstoss
Freitag
19. September 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Lyon, Frankreich
Groupama Stadium
Kapazität
59’186
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen