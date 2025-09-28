DE
Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: OGC Nizza - Paris FC (28.09.2025)
OGC Nizza
15:00
Paris FC
OGC Nizza
Ab 15:00 Uhr
Vs
Paris FC
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
OGC Nizza - Paris FC
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
6
8
15
2
Olympique Marseille
6
7
12
3
AS Monaco
6
4
12
4
Olympique Lyon
5
4
12
5
RC Strasbourg Alsace
6
2
12
6
OSC Lille
5
5
10
7
RC Lens
5
3
9
8
FC Stade Rennes
5
-1
8
9
Toulouse FC
6
-2
7
10
FC Lorient
6
-5
7
11
Paris FC
5
-3
6
12
OGC Nizza
5
-3
6
13
AJ Auxerre
6
-4
6
14
Angers SCO
5
-1
5
15
FC Nantes
6
-2
5
16
Stade Brestois 29
5
-2
4
17
Le Havre AC
5
-2
4
18
FC Metz
5
-8
1
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Abdelatif
Kherradji
Frankreich
Anstoss
Sonntag
28. September 2025 um 15:00 Uhr
Stadion
Nizza, Frankreich
Allianz Rivera
Kapazität
36’178
