Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: OGC Nizza - FC Nantes (13.09.2025)
OGC Nizza
17:00
FC Nantes
OGC Nizza
Ab 17:00 Uhr
Vs
FC Nantes
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
OGC Nizza - FC Nantes
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
3
5
9
2
Olympique Lyon
3
5
9
3
OSC Lille
3
7
7
4
Olympique Marseille
4
5
6
5
AS Monaco
3
2
6
6
RC Lens
3
2
6
7
RC Strasbourg Alsace
3
1
6
8
Toulouse FC
3
0
6
9
Angers SCO
3
0
4
10
FC Stade Rennes
3
-3
4
11
Le Havre AC
3
-1
3
12
OGC Nizza
3
-1
3
13
FC Nantes
3
-1
3
14
AJ Auxerre
3
-2
3
15
Paris FC
3
-3
3
16
FC Lorient
4
-7
3
17
Stade Brestois 29
3
-4
1
18
FC Metz
3
-5
0
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Guillaume
Paradis
Frankreich
Anstoss
Samstag
13. September 2025 um 17:00 Uhr
Stadion
Nizza, Frankreich
Allianz Rivera
Kapazität
36’178
