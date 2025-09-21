DE
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: Le Havre AC - FC Lorient (21.09.2025)
Le Havre AC
17:15
FC Lorient
Le Havre AC
Ab 17:15 Uhr
Vs
FC Lorient
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
Le Havre AC - FC Lorient
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
4
7
12
2
Olympique Lyon
5
4
12
3
OSC Lille
5
5
10
4
AS Monaco
4
3
9
4
RC Lens
5
3
9
6
RC Strasbourg Alsace
4
2
9
7
FC Stade Rennes
5
-1
8
8
Olympique Marseille
4
5
6
9
Toulouse FC
4
-1
6
10
Paris FC
4
-2
6
11
OGC Nizza
5
-3
6
12
Angers SCO
5
-1
5
13
Stade Brestois 29
5
-2
4
14
FC Nantes
5
-2
4
15
Le Havre AC
4
-2
3
16
AJ Auxerre
4
-3
3
17
FC Lorient
4
-7
3
18
FC Metz
4
-5
1
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Abdelatif
Kherradji
Frankreich
Anstoss
Sonntag
21. September 2025 um 17:15 Uhr
Stadion
Le Havre, Frankreich
Stade Oceane
Kapazität
25’178
