DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: FC Nantes - RC Lens (06.12.2025)
FC Nantes
17:00
RC Lens
Zum Fussball-Kalender
FC Nantes
Ab 17:00 Uhr
Vs
RC Lens
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
FC Nantes - RC Lens
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Lens
14
12
31
2
Paris Saint-Germain
14
15
30
3
Olympique Marseille
15
20
29
4
OSC Lille
15
12
29
5
FC Stade Rennes
14
6
24
6
Olympique Lyon
14
6
24
7
AS Monaco
15
0
23
8
RC Strasbourg Alsace
14
6
22
9
Stade Brestois 29
15
-4
19
10
Toulouse FC
14
1
17
11
OGC Nizza
14
-7
17
12
Angers SCO
14
-5
16
13
Paris FC
14
-5
15
14
Le Havre AC
14
-8
14
15
FC Lorient
14
-10
14
16
FC Nantes
14
-10
11
17
FC Metz
14
-17
11
18
AJ Auxerre
14
-12
9
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Benoit
Bastien
Frankreich
Anstoss
Samstag
06. Dezember 2025 um 17:00 Uhr
Stadion
Nantes, Frankreich
Stade de la Beaujoire
Kapazität
35’322
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Nantes
Lens
Ligue 1
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Nantes
Lens
Ligue 1