FC Nantes
FC Nantes
20:45
OSC Lille
OSC Lille
FC Nantes
FC Nantes
Ab 20:45 Uhr
Vs
OSC Lille
OSC Lille
Ligue 1
FC Nantes - OSC Lille

Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
14
18
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
8
17
3
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
8
7
16
4
Olympique Lyon
Olympique Lyon
8
3
15
5
AS Monaco
AS Monaco
8
4
14
6
RC Lens
RC Lens
7
4
13
7
OSC Lille
OSC Lille
7
4
11
8
OGC Nizza
OGC Nizza
8
-2
11
9
Paris FC
Paris FC
7
-1
10
10
Toulouse FC
Toulouse FC
7
-1
10
11
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
7
-1
10
12
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
7
0
8
13
FC Lorient
FC Lorient
7
-7
7
14
FC Nantes
FC Nantes
7
-2
6
15
AJ Auxerre
AJ Auxerre
7
-5
6
16
Le Havre AC
Le Havre AC
8
-6
6
17
Angers SCO
Angers SCO
8
-8
6
18
FC Metz
FC Metz
7
-11
2
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Thomas
Leonard
Frankreich
Anstoss
Sonntag
19. Oktober 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Nantes, Frankreich
Stade de la Beaujoire
Kapazität
35’322
