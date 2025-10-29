DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: FC Nantes - AS Monaco (29.10.2025)
FC Nantes
21:05
AS Monaco
Zum Fussball-Kalender
FC Nantes
Ab 21:05 Uhr
Vs
AS Monaco
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
FC Nantes - AS Monaco
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
9
11
20
2
RC Lens
9
6
19
3
Olympique Marseille
9
13
18
4
Olympique Lyon
9
4
18
5
OSC Lille
9
11
17
6
AS Monaco
9
5
17
7
RC Strasbourg Alsace
9
6
16
8
OGC Nizza
9
-1
14
9
Toulouse FC
9
2
13
10
FC Stade Rennes
9
-2
11
11
Paris FC
9
-3
10
12
Stade Brestois 29
9
-3
9
13
FC Nantes
9
-3
9
14
Le Havre AC
9
-5
9
15
Angers SCO
9
-6
9
16
FC Lorient
9
-9
8
17
AJ Auxerre
9
-6
7
18
FC Metz
9
-20
2
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Jerome
Brisard
Frankreich
Anstoss
Mittwoch
29. Oktober 2025 um 21:05 Uhr
Stadion
Nantes, Frankreich
Stade de la Beaujoire
Kapazität
35’322
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen