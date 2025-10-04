DE
FC Metz
FC Metz
17:00
Olympique Marseille
Olympique Marseille
FC Metz
FC Metz
Ab 17:00 Uhr
Vs
Olympique Marseille
Olympique Marseille
Ligue 1
FC Metz - Olympique Marseille

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
6
8
15
2
Olympique Lyon
Olympique Lyon
6
5
15
3
Olympique Marseille
Olympique Marseille
6
7
12
4
AS Monaco
AS Monaco
6
4
12
5
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
6
2
12
6
OSC Lille
OSC Lille
6
4
10
7
RC Lens
RC Lens
6
3
10
8
Paris FC
Paris FC
7
-1
10
9
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
6
-1
9
10
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
6
0
7
11
Toulouse FC
Toulouse FC
6
-2
7
12
OGC Nizza
OGC Nizza
6
-3
7
13
FC Lorient
FC Lorient
7
-7
7
14
AJ Auxerre
AJ Auxerre
6
-4
6
15
Le Havre AC
Le Havre AC
6
-2
5
16
FC Nantes
FC Nantes
6
-2
5
17
Angers SCO
Angers SCO
6
-3
5
18
FC Metz
FC Metz
6
-8
2
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Clement
Turpin
Frankreich
Anstoss
Samstag
04. Oktober 2025 um 17:00 Uhr
Stadion
Metz, Frankreich
Stade Saint-Symphorien
Kapazität
26’661
