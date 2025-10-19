DE
Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: FC Lorient - Stade Brestois 29 (19.10.2025)
FC Lorient
17:15
Stade Brestois 29
FC Lorient
Ab 17:15 Uhr
Vs
Stade Brestois 29
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
FC Lorient - Stade Brestois 29
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Marseille
8
14
18
2
Paris Saint-Germain
8
8
17
3
RC Strasbourg Alsace
8
7
16
4
Olympique Lyon
8
3
15
5
AS Monaco
8
4
14
6
RC Lens
7
4
13
7
OSC Lille
7
4
11
8
OGC Nizza
8
-2
11
9
Paris FC
7
-1
10
10
Toulouse FC
7
-1
10
11
FC Stade Rennes
7
-1
10
12
Stade Brestois 29
7
0
8
13
FC Lorient
7
-7
7
14
FC Nantes
7
-2
6
15
AJ Auxerre
7
-5
6
16
Le Havre AC
8
-6
6
17
Angers SCO
8
-8
6
18
FC Metz
7
-11
2
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Marc
Bollengier
Frankreich
Anstoss
Sonntag
19. Oktober 2025 um 17:15 Uhr
Stadion
Lorient, Frankreich
Stade du Moustoir
Kapazität
18’110
