Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: FC Lorient - AS Monaco (27.09.2025)
FC Lorient
17:00
AS Monaco
FC Lorient
Ab 17:00 Uhr
Vs
AS Monaco
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
FC Lorient - AS Monaco
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Marseille
6
7
12
2
AS Monaco
5
6
12
3
Paris Saint-Germain
5
6
12
4
Olympique Lyon
5
4
12
5
RC Strasbourg Alsace
6
2
12
6
OSC Lille
5
5
10
7
RC Lens
5
3
9
8
FC Stade Rennes
5
-1
8
9
Toulouse FC
5
-2
6
10
AJ Auxerre
5
-2
6
11
Paris FC
5
-3
6
12
OGC Nizza
5
-3
6
13
Angers SCO
5
-1
5
14
Stade Brestois 29
5
-2
4
15
Le Havre AC
5
-2
4
16
FC Nantes
5
-2
4
17
FC Lorient
5
-7
4
18
FC Metz
5
-8
1
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Ruddy
Buquet
Frankreich
Anstoss
Samstag
27. September 2025 um 17:00 Uhr
Stadion
Lorient, Frankreich
Stade du Moustoir
Kapazität
18’110
