Home
Sport
Fussball
International
Ligue 1
Ligue 1: AJ Auxerre - RC Lens (04.10.2025)
AJ Auxerre
21:05
RC Lens
AJ Auxerre
Ab 21:05 Uhr
Vs
RC Lens
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Ligue 1
AJ Auxerre - RC Lens
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
6
8
15
2
Olympique Lyon
6
5
15
3
Olympique Marseille
6
7
12
4
AS Monaco
6
4
12
5
RC Strasbourg Alsace
6
2
12
6
OSC Lille
6
4
10
7
RC Lens
6
3
10
8
Paris FC
7
-1
10
9
FC Stade Rennes
6
-1
9
10
Stade Brestois 29
6
0
7
11
Toulouse FC
6
-2
7
12
OGC Nizza
6
-3
7
13
FC Lorient
7
-7
7
14
AJ Auxerre
6
-4
6
15
Le Havre AC
6
-2
5
16
FC Nantes
6
-2
5
17
Angers SCO
6
-3
5
18
FC Metz
6
-8
2
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Francois
Letexier
Frankreich
Anstoss
Samstag
04. Oktober 2025 um 21:05 Uhr
Stadion
Auxerre, Frankreich
Stade de l'Abbe-Deschamps
Kapazität
18’541
