Eklat in der Ligue 1

Paulo Fonseca (r.) verlor vor drei Tagen im Match gegen Brest komplett die Nerven. Foto: AFP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Paulo Fonseca, der Trainer von Olympique Lyon, bezahlt seinen Ausraster in der letzten Runde der Ligue 1 teuer. Der Portugiese ist bis zum 30. November gesperrt worden, wie die Disziplinarkommission der französischen Fussball-Liga entschied.

In der Schlussphase des Heimspiels gegen Brest (2:1) schrie Fonseca den Schiedsrichter Benoît Millot nach einer Roten Karte gegen ihn aus nächster Nähe an und deutete einen Kopfstoss an. Zuvor hatte der Referee die Überprüfung eines möglichen Penaltys für Brest angekündigt. Dass nach der ganzen Aufregung der Elfmeter nicht gegeben wurde und Lyon den 2:1-Vorsprung über die Zeit brachte, macht die Strafe für Fonseca noch schmerzhafter.

Fonseca, der Ende Dezember bei Milan entlassen worden ist und seit einem guten Monat in Lyon trainiert, darf nicht nur bis Ende November bei keinem Spiel coachen, sondern ist bis zum 15. September auch von der Garderobe Lyons ausgeschlossen.