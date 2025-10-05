DE
FR
Abonnieren

Direkt vor der Nati-Pause
Embolo kommt pünktlich wieder in Torlaune

Vor der Nati-Pause feiert Stürmer Breel Embolo seine Torpremiere bei seinem neuen Klub Rennes.
Publiziert: 21:34 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Erstes Tor im neuen Dress …
Foto: AFP
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Breel Embolo trifft am Sonntag erstmals seit seinem Wechsel aus Monaco für seinen neuen Klub Rennes. In der Partie gegen Le Havre, das mit dem Fribourger Felix Mambimbi angetreten ist, erzielt Embolo bereits nach zehn Minuten die Führung für die Bretonen.

Der Basler rutscht gekonnt in eine Flanke von Esteban Lepaul hinein und trifft aus kurzer Distanz ins Tor. Für den Sieg reicht es Rennes dann aber trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung nach 30 Minuten nicht. Auch, weil Embolos vermeintlicher zweiter Treffer aufgrund einer Abseitsposition aberkannt worden ist (71.). In der 79. Minute gelingt Rassoul Ndiaye für Le Havre der Ausgleich. Kurz vor dem Seitenwechsel hat Issa Soumaré per Penalty verkürzt.

Dennoch scheint Embolo pünktlich zum Zusammenzug zur WM-Qualifikation mit dem Schweizer Nationalteam gegen Schweden und Slowenien wieder in Torlaune zu kommen.

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
7
8
16
2
Olympique Marseille
Olympique Marseille
7
10
15
3
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
7
7
15
4
Olympique Lyon
Olympique Lyon
7
4
15
5
AS Monaco
AS Monaco
7
4
13
6
RC Lens
RC Lens
7
4
13
7
OSC Lille
OSC Lille
7
4
11
8
Paris FC
Paris FC
7
-1
10
9
Toulouse FC
Toulouse FC
7
-1
10
10
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
7
-1
10
11
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
7
0
8
12
OGC Nizza
OGC Nizza
7
-3
8
13
FC Lorient
FC Lorient
7
-7
7
14
Le Havre AC
Le Havre AC
7
-2
6
15
FC Nantes
FC Nantes
7
-2
6
16
AJ Auxerre
AJ Auxerre
7
-5
6
17
Angers SCO
Angers SCO
7
-8
5
18
FC Metz
FC Metz
7
-11
2
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
AS Monaco
AS Monaco
Le Havre
Le Havre
Slowenien
Slowenien
Stade Rennes
Stade Rennes
Schweden
Schweden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        AS Monaco
        AS Monaco
        Le Havre
        Le Havre
        Slowenien
        Slowenien
        Stade Rennes
        Stade Rennes
        Schweden
        Schweden