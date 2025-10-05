1/4 Erstes Tor im neuen Dress … Foto: AFP

Breel Embolo trifft am Sonntag erstmals seit seinem Wechsel aus Monaco für seinen neuen Klub Rennes. In der Partie gegen Le Havre, das mit dem Fribourger Felix Mambimbi angetreten ist, erzielt Embolo bereits nach zehn Minuten die Führung für die Bretonen.

Der Basler rutscht gekonnt in eine Flanke von Esteban Lepaul hinein und trifft aus kurzer Distanz ins Tor. Für den Sieg reicht es Rennes dann aber trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung nach 30 Minuten nicht. Auch, weil Embolos vermeintlicher zweiter Treffer aufgrund einer Abseitsposition aberkannt worden ist (71.). In der 79. Minute gelingt Rassoul Ndiaye für Le Havre der Ausgleich. Kurz vor dem Seitenwechsel hat Issa Soumaré per Penalty verkürzt.

Dennoch scheint Embolo pünktlich zum Zusammenzug zur WM-Qualifikation mit dem Schweizer Nationalteam gegen Schweden und Slowenien wieder in Torlaune zu kommen.