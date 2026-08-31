Weltmeister fliegt nach 43 Sekunden vom Platz

Ligue 1 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AS Monaco
2
3
6
2
Paris FC
2
3
4
3
OSC Lille
2
2
4
4
Olympique Lyon
2
2
4
5
FC Stade Rennes
2
1
4
6
Troyes AC
2
1
4
7
RC Lens
2
2
3
8
Olympique Marseille
2
2
3
9
Angers SCO
2
0
3
10
RC Strasbourg Alsace
2
-3
3
11
Paris Saint-Germain
2
0
2
11
Stade Brestois 29
2
0
2
13
Le Mans FC
2
-1
1
14
FC Lorient
2
-1
1
14
Le Havre AC
2
-1
1
16
Toulouse FC
2
-2
1
17
OGC Nizza
2
-3
1
18
AJ Auxerre
2
-5
0
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg