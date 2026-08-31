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Bei Debüt
Weltmeister fliegt nach 43 Sekunden vom Platz

Das Debüt von Djibril Sidibé endet in einem Kurzeinsatz. Nach gerade einmal 43 Sekunden packt er die Grätsche aus und fliegt vom Platz.
Publiziert: 14:12 Uhr
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Aktualisiert: vor 29 Minuten
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Ligue 1 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AS Monaco
AS Monaco
2
3
6
2
Paris FC
Paris FC
2
3
4
3
OSC Lille
OSC Lille
2
2
4
4
Olympique Lyon
Olympique Lyon
2
2
4
5
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
2
1
4
6
Troyes AC
Troyes AC
2
1
4
7
RC Lens
RC Lens
2
2
3
8
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2
2
3
9
Angers SCO
Angers SCO
2
0
3
10
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
2
-3
3
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2
0
2
11
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
2
0
2
13
Le Mans FC
Le Mans FC
2
-1
1
14
FC Lorient
FC Lorient
2
-1
1
14
Le Havre AC
Le Havre AC
2
-1
1
16
Toulouse FC
Toulouse FC
2
-2
1
17
OGC Nizza
OGC Nizza
2
-3
1
18
AJ Auxerre
AJ Auxerre
2
-5
0
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