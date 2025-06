1/8 Franco Mastantuono in den Reihen von River Plate: Der 17-Jährige gilt als Riesen-Talent. Foto: Getty Images

Andrea Cattani Redaktor Sport

Etwas mehr als 24 Minuten sind im wohl heissesten Derby der Fussball-Welt, dem Superclásico zwischen River Plate und den Boca Juniors, gespielt, als sich Franco Mastantuono den Ball schnappt und ihn sorgfältig für einen Freistoss auf dem Rasen platziert. Die Position könnte besser sein, beträgt die Entfernung zum Tor doch stattliche 28 Meter. Aber der 17-Jährige hält es dennoch für eine gute Idee, direkt draufzuhalten.

Es ist kein Hammer, den Mastantuono dann auspackt, mehr ein wuchtiger Schlenzer, der millimetergenau über die von Boca aufgestellte Mauer zischt, im Winkel einschlägt und die spanische Sportzeitung «As» später fragen lässt: «Mastantuono, von welchem Planeten kommst du?»

Das Tor des River-Supertalents vom vergangenen April geht um die Welt. Der Klub selber veröffentlicht ein Video, welches das «Golazo» gleich aus sechs verschiedenen Kameraperspektiven zeigt. Doch während der Name Mastantuono bei vielen Fans zum ersten Mal auf dem Radar auftaucht, ist das gigantische Wettbieten der europäischen Topklubs um das Juwel da bereits entschieden.

Der Teenager wird zum Rekord-Mann in Argentinien

Mittlerweile ist es offiziell, dass Franco Mastantuono nach der Klub-WM von River Plate zu Real Madrid wechseln wird – für umgerechnet etwa 59 Millionen Franken Ablöse. Der Teenager, der im August überhaupt erst volljährig wird, ist damit der teuerste Transfer in der Geschichte der argentinischen Liga. Das Nachsehen hat Paris Saint-Germain, das ebenfalls bis zuletzt um den begnadeten Linksfuss gebuhlt hatte.

Wo immer ein argentinisches Fussball-Talent auftaucht, sind Messi-Vergleiche nicht weit. Mastantuono ist da keine Ausnahme. Der Youngster bezeichnet den mittlerweile 38-jährigen Superstar denn auch als sein Idol, trägt ihm zu ehren die Rückennummer 30, mit der Messi zu Beginn seiner Karriere aufgelaufen war. Und geht Mastantuono ins Dribbling, sollen sich tatsächlich nicht wenige an den jungen Lionel Messi erinnert fühlen.

Aufgewachsen war Mastantuono in der Kleinstadt Azul südlich von Buenos Airos. Schon im Alter von 10 Jahren wollten die «Millionarios», wie River Plate auch genannt wird, den Bub zu sich in die Talentschmiede holen. Der Schritt in die rund 300 Kilometer entfernte Grossstadt sollte aber erst zwei Jahre später folgen. Der Grund: Franco Mastantuono gehörte auch im Tennis lange zu den vielversprechendsten Junioren des Landes und setzte daher erst später voll auf den Fussball.

Was zeigt der «Magier» gegen Inter?

Mittlerweile ist der Aufstieg des Flügelspielers beispiellos. Sein Debüt für die erste Mannschaft von River machte Mastantuono – Spitzname «der Magier» – schon mit 16. Auch fürs argentinische Nationalteam ist er in der Zwischenzeit schon aufgelaufen. Nun folgt bereits der Wechsel zu den Königlichen.

Und auch in Madrid scheint man Mastantuonos Höhenflug trotz dessen zarten Alters nicht bremsen zu wollen. So pochten die Spanier offenbar auf einen fixen Transfer in diesem Sommer. Ein Verbleib des Spielers bei River bis zum Ende der argentinischen Saison im Winter via Leihe war demnach keine Option.

Die Klub-WM darf Franco Mastantuono aber noch mit seinem Stammklub bestreiten. Im letzten Gruppenspiel in der Nacht auf Donnerstag trifft River Plate auf Inter Mailand mit Ex-Nati-Goalie Yann Sommer (ab 3 Uhr Schweizer Zeit). Der Schweizer und seine Vorderleute dürften gewarnt sein – auch vor Freistössen aus 28 Metern.