Die neue Klub-WM heizt die Diskussion über die extreme Belastung im Profifussball weiter an. Blick zeigt, wer in dieser Saison zu den Dauerbrennern zählt.

1/8 Mittelfeldmotor Vitinha absolvierte in dieser Saison bereits 61 Pflichtspiele. 53 für Paris, acht für Portugal. Foto: Icon Sport via Getty Images

Darum gehts Neue Klub-WM-Format sorgt für Kritik bei Fans und Spielern

Spieler wie Vitinha und Fabian Ruiz absolvieren extrem viele Pflichtspiele

Federico Valverde hat bereits 67 Partien in dieser Saison gespielt

Das neue Format der Klub-WM sorgt nicht nur bei Fans für hitzige Diskussionen, auch viele Spieler üben Kritik am aufgeblähten Spielplan.

Denn die Saison wird nicht nur immer länger, vor allem die Pausen dazwischen werden immer kürzer. Besonders drastisch zeigt sich das bei den Nationalspielern des Champions-League-Siegers PSG. Mittelfeldmotor Vitinha (25) absolvierte in dieser Saison bereits 62 Pflichtspiele: 54 für Paris, acht für Portugal. Nur vier Tage nach dem Triumph im Champions-League-Final stand er schon wieder für sein Heimatland im Nations-League-Halbfinal auf dem Platz. Nach über 120 Minuten im Final gegen Spanien musste er nur eine Woche später schon wieder mit seinem Klub in den USA ran.

Ein ähnlich intensives Pensum spulte sein Teamkollege Fabian Ruiz (29) ab. Der Spanier absolvierte bereits 66 Pflichtspiele, hat zusätzlich aber noch das volle Programm der EM im letzten Sommer in den Knochen. Auch im Winter blieb kaum Zeit zur Erholung. Die Ligue 1 unterbricht ihren Spielbetrieb nur für zwei Wochen um Weihnachten herum.

Sollte PSG auch an der Klub-WM weit kommen, könnten bis zu fünf weitere Partien dazukommen. Damit würde Ruiz auf über 70 Einsätze in einer einzigen Saison kommen.

Die Dauerläufer

Noch kürzer war die Sommerpause von Julian Alvarez (25). Der Stürmer von Atlético Madrid gewann Mitte Juli mit Argentinien die Copa America, nur neun Tage später stand er mit der U23 der Albiceleste an den Olympischen Spielen in Paris auf dem Feld. Seit dem Start der Klub-Saison Mitte August stand er in weiteren 66 Pflichtspielen auf dem Platz.

Noch mehr Spiele absolvierte Reals Allrounder Federico Valverde (26). Er ist der Dauerläufer dieser Saison: Kein Spieler sammelte im Klub mehr Einsatzminuten. Fast jede Partie absolvierte er über die volle Distanz, nur drei Mal fiel er verletzungsbedingt aus. Zählt man die Einsätze für Uruguay dazu, steht Valverde bereits bei 67 Partien in dieser Saison.

Auch Schweizer sind betroffen

Nati-Goalie Gregor Kobel (27) hat bislang 56 Spiele (48 mit Dortmund / acht für die Schweiz) bestritten. Und auch für ihn ist die Saison noch nicht vorbei: Sollte der BVB bei der Klub-WM bis in den Final vom 13. Juli vorstossen, blieben dem Torhüter und seinem Team gerade einmal fünf Wochen Pause bis die neue Saison mit der 1. Runde im DFB-Pokal wieder losgeht. Der frühere Nati-Goalie Yann Sommer (36) von Champions-League-Finalist Inter kommt in seiner ersten Saison ohne Einsätze für die Schweiz dennoch auf 50 Pflichtspiele.

Nati-Verteidiger Manuel Akanji (29) ist mit Manchester City ebenfalls beim Turnier dabei. Aufgrund von Verletzungsausfällen kommt der Innenverteidiger «nur» auf 43 Einsätze. Im Vorfeld der Klub-WM äusserte er offen Kritik: «Wir hätten gern Ferien und Zeit, unsere Körper zu erholen», sagte er im Vorfeld. Auch Deutschlands Nationaltrainer Julian Nagelsmann (37) bezeichnete das Turnier als «brutale Belastung».

Und es geht im selben Rhythmus weiter. Der Spielplan bleibt eng getaktet: Im nächsten Jahr wartet die WM, die sich neu über fünfeinhalb Wochen erstreckt. Eine echte Sommerpause dürfte es für die Profis frühestens wieder im übernächsten Jahr geben.