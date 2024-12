Nur gut 24 Stunden im Voraus hat die Fifa verkündet, wann und wo die Weltfussballer-Gala stattfinden wird. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am Dienstag in Doha verkündet. Auch Real Madrid weilt zurzeit in Katar. Zufall?

1/6 Nur gut 24 Stunden im Voraus hat die Fifa die Weltfussballer-Gala angekündigt. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Die Fifa kündigt die Weltfussballer-Gala kurz vor knapp an

Real Madrid ist wegen Interkontinental-Cup vor Ort – Zufall?

Die Wahl setzt sich aus Fan-Voting und Expertenmeinungen zusammen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Carlo Steiner Redaktor Sport

Am Montag angekündigt, einen Tag später gilt es bereits ernst. Die Fifa überrascht mit der vorgezogenen Verkündung der Weltfussballer-Sieger alle. Der Weltverband wird am Dienstag (18 Uhr Schweizer Zeit, live bei Blick) die Gewinnerinnen und Gewinner des Best Fifa Football Awards bekannt geben.

Statt wie gewohnt in einer grossen Gala im Januar oder Februar des nächsten Jahres fällt die Bekanntgabe im Rahmen eines «Galadiners» – wie es die Fifa in einer Medienmitteilung nennt – in Doha (Katar) einiges kleiner aus als gewohnt. «Zahlreiche Würdenträger», darunter der Fifa-Präsident Gianni Infantino (54), Mitglieder des Fifa-Rats sowie «Fifa-Legenden» werden vor Ort sein. Der Event wird in einem Stream live übertragen.

Alle Nominerten der Best Fifa Football Awards Weltfussballerin: Aitana Bonmatí, Spanien und Barcelona

Barbra Banda, Sambia und Shanghai Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen, Norway und Barcelona

Keira Walsh, England und Barcelona

Khadija Shaw, Jamaika und Manchester City

Lauren Hemp, England und Manchester City

Lindsey Horan, USA und Olympique Lyonnais

Lucy Bronze, England und Barcelona/Chelsea

Mallory Swanson, USA und Chicago Red Stars

Mariona Caldentey, Spanien und Barcelona/Arsenal

Naomi Girma, USA und San Diego Wave

Ona Batlle, Spain und Barcelona

Salma Paralluelo, Spain und Barcelona

Sophia Smith, USA und Portland Thorns

Tabitha Chawinga, Malawi und Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnais

Trinity Rodman, USA und Washington Spirit Weltfussballer: Dani Carvajal, Spanien und Real Madrid

Erling Haaland, Norwegen und Manchester City

Federico Valverde, Uruguay und Real Madrid

Florian Wirtz, Deutschland und Bayer Leverkusen

Jude Bellingham, England und Real Madrid

Kylian Mbappé, Frankreich und Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal, Spanien und Barcelona

Lionel Messi, Argentinien und Inter Miami

Rodri, Spanien und Manchester City

Toni Kroos, Deutschland und Real Madrid

Vinícius Jr, Brasilien und Real Madrid Welttrainer Frauenfussball: Arthur Elias (Bra), Brasilien

Elena Sadiku (Swe), Celtic

Emma Hayes (Eng), Chelsea/USA

Futoshi Ikeda (Jap), Japan

Gareth Taylor (Eng), Manchester City

Jonatan Giraldez (Spa), Barcelona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (Fra), Paris FC

Sonia Bompastor (Fra), Olympique Lyonnais/Chelsea Welttrainer Männerfussball: Carlo Ancelotti (Ita), Real Madrid

Lionel Scaloni (Arg), Argentinien

Luis de la Fuente (Spa), Spanien

Pep Guardiola (Spa), Manchester City

Xabi Alonso (Spa), Bayer Leverkusen Welttorhüterin: Alyssa Naeher, USA und Chicago Red Stars

Ann-Katrin Berger, Deutschland und Chelsea/NJ/NY Gotham

Ayaka Yamashita, Japan und INAC Kobe Leonessa/Manchester City

Cata Coll, Spanien und Barcelona

Mary Earps, England und Manchester United/Paris Saint-Germain Welttorhüter: Andriy Lunin, Ukraine und Real Madrid

David Raya, Spanien und Arsenal

Ederson, Brasilien und Manchester City

Emiliano Martínez, Argentinien und Aston Villa

Gianluigi Donnarumma, Italien und Paris Saint-Germain

Mike Maignan, Frankreich und AC Milan

Unai Simon, Spanien und Athletic Club Marta-Preis (schönstes Tor Frauen): Delphine Cascarino (Fra), Olympique Lyonnais gegen Benfica

Marina Hegering (De), Essen gegen Wolfsburg

Sakina Karchaoui (Fra), Frankreich gegen Sweden

Paulina Krumbiegel (De), Duisburg gegen Hoffenheim

Marta (Bra), Brasilien gegen Jamaika

Nina Matejić (Ser), Serbien U19-Frauen gegen England

Beth Mead (Eng), Arsenal gegen West Ham United

Giuseppina Moraca (Ita), Lazio gegen Bologna

Asisat Oshoala (Nig), Barcelona gegen Benfica

Mayra Pelayo (Mex), Mexiko gegen USA

Trinity Rodman (USA), USA gegen Japan Puskas-Preis (schönstes Tor Männer): Hassan Al Haydos (Kat), Katar gegen China

Terry Antonis (Aus), Melbourne City gegen Western Sydney Wanderers

Yassine Benzia (Alg), Algerien gegen Südafrika

Walter Bou (Arg), Lanús gegen Tigre

Michaell Chirinos (Hon), Costa Rica gegen Honduras

Federico Dimarco (Ita), Inter Milan gegen Frosinone

Alejandro Garnacho (Arg), Everton gegen Manchester United

Mohammed Kudus (Gha), West Ham United gegen Freiburg

Denis Omedi (Uga), KCCA gegen Kitara

Paul Onuachu (Nig), Trabzonspor gegen Konyaspor

Jaden Philogene (Eng), Rotherham United gegen Hull City Weltfussballerin: Aitana Bonmatí, Spanien und Barcelona

Barbra Banda, Sambia und Shanghai Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen, Norway und Barcelona

Keira Walsh, England und Barcelona

Khadija Shaw, Jamaika und Manchester City

Lauren Hemp, England und Manchester City

Lindsey Horan, USA und Olympique Lyonnais

Lucy Bronze, England und Barcelona/Chelsea

Mallory Swanson, USA und Chicago Red Stars

Mariona Caldentey, Spanien und Barcelona/Arsenal

Naomi Girma, USA und San Diego Wave

Ona Batlle, Spain und Barcelona

Salma Paralluelo, Spain und Barcelona

Sophia Smith, USA und Portland Thorns

Tabitha Chawinga, Malawi und Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnais

Trinity Rodman, USA und Washington Spirit Weltfussballer: Dani Carvajal, Spanien und Real Madrid

Erling Haaland, Norwegen und Manchester City

Federico Valverde, Uruguay und Real Madrid

Florian Wirtz, Deutschland und Bayer Leverkusen

Jude Bellingham, England und Real Madrid

Kylian Mbappé, Frankreich und Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal, Spanien und Barcelona

Lionel Messi, Argentinien und Inter Miami

Rodri, Spanien und Manchester City

Toni Kroos, Deutschland und Real Madrid

Vinícius Jr, Brasilien und Real Madrid Welttrainer Frauenfussball: Arthur Elias (Bra), Brasilien

Elena Sadiku (Swe), Celtic

Emma Hayes (Eng), Chelsea/USA

Futoshi Ikeda (Jap), Japan

Gareth Taylor (Eng), Manchester City

Jonatan Giraldez (Spa), Barcelona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (Fra), Paris FC

Sonia Bompastor (Fra), Olympique Lyonnais/Chelsea Welttrainer Männerfussball: Carlo Ancelotti (Ita), Real Madrid

Lionel Scaloni (Arg), Argentinien

Luis de la Fuente (Spa), Spanien

Pep Guardiola (Spa), Manchester City

Xabi Alonso (Spa), Bayer Leverkusen Welttorhüterin: Alyssa Naeher, USA und Chicago Red Stars

Ann-Katrin Berger, Deutschland und Chelsea/NJ/NY Gotham

Ayaka Yamashita, Japan und INAC Kobe Leonessa/Manchester City

Cata Coll, Spanien und Barcelona

Mary Earps, England und Manchester United/Paris Saint-Germain Welttorhüter: Andriy Lunin, Ukraine und Real Madrid

David Raya, Spanien und Arsenal

Ederson, Brasilien und Manchester City

Emiliano Martínez, Argentinien und Aston Villa

Gianluigi Donnarumma, Italien und Paris Saint-Germain

Mike Maignan, Frankreich und AC Milan

Unai Simon, Spanien und Athletic Club Marta-Preis (schönstes Tor Frauen): Delphine Cascarino (Fra), Olympique Lyonnais gegen Benfica

Marina Hegering (De), Essen gegen Wolfsburg

Sakina Karchaoui (Fra), Frankreich gegen Sweden

Paulina Krumbiegel (De), Duisburg gegen Hoffenheim

Marta (Bra), Brasilien gegen Jamaika

Nina Matejić (Ser), Serbien U19-Frauen gegen England

Beth Mead (Eng), Arsenal gegen West Ham United

Giuseppina Moraca (Ita), Lazio gegen Bologna

Asisat Oshoala (Nig), Barcelona gegen Benfica

Mayra Pelayo (Mex), Mexiko gegen USA

Trinity Rodman (USA), USA gegen Japan Puskas-Preis (schönstes Tor Männer): Hassan Al Haydos (Kat), Katar gegen China

Terry Antonis (Aus), Melbourne City gegen Western Sydney Wanderers

Yassine Benzia (Alg), Algerien gegen Südafrika

Walter Bou (Arg), Lanús gegen Tigre

Michaell Chirinos (Hon), Costa Rica gegen Honduras

Federico Dimarco (Ita), Inter Milan gegen Frosinone

Alejandro Garnacho (Arg), Everton gegen Manchester United

Mohammed Kudus (Gha), West Ham United gegen Freiburg

Denis Omedi (Uga), KCCA gegen Kitara

Paul Onuachu (Nig), Trabzonspor gegen Konyaspor

Jaden Philogene (Eng), Rotherham United gegen Hull City Mehr

Keinen anderen Termin gefunden?

Wie die spanische Sportzeitung «Marca» berichtet, wurde der Termin gewählt, weil man ansonsten keinen passenden finden konnte. Die Fifa nennt selbst keine Gründe für die ungewöhnliche Ansetzung.

Bei der Wahl handelt es sich um eine Konkurrenz-Veranstaltung zum Ballon d'Or, der Ende Oktober von französischen Sportzeitungen in Kooperation mit der Uefa vergeben wurde.

Ausgezeichnet werden neben der Weltfussballerin und dem Weltfussballer auch der beste Coach aus dem Männer- und Frauen-Bereich, eine Welttorhüterin und ein Welttorhüter sowie das schönste Tor einer Frau (Marta Award) und das schönste Tor eines Mannes (Puskas Award).

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ende November hatte man die Nominierten angekündigt und den Wahlberechtigten eine Frist bis zum 10. Dezember gegeben. Die Wahl setzt sich aus einem Fan-Voting und der Meinung von Expertinnen und Experten zusammen. Dazu gehören die Trainer und Captains aller Nationalmannschaften und ein Medienvertreter pro Land. Fans, Trainer, Captains und Journalisten haben dabei alle gleich viel Gewicht.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Real Madrid ist vor Ort

Ob Zufall oder nicht: Am Tag nach der Preisverleihung findet in Doha der Final des Interkontinental-Cups zwischen den Champions-League-Siegern aus Europa und Nord- und Mittelamerika statt. Real Madrid spielt gegen Pachuca aus Mexiko. Das Team befindet sich seit Dienstagmorgen in Katar. Die Madrilenen hatten die Ballon-d'Or-Wahl in Paris noch boykottiert, weil Manchester Citys Rodri dem Real-Star Vinícius Jr. vorgezogen wurde. «Real Madrid geht nirgendwo hin, wo es nicht respektiert wird», lautete die Begründung. Von einem Boykott ist bei der Fifa-Wahl nun nicht die Rede. Gewinnt dieses Mal Vini?

Ob Vertreter der Königlichen bei der Verkündung anwesend sein werden, ist nicht bekannt. Zu den Madrider Kandidaten gehören Dani Carvajal, Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinícius Jr. und Toni Kroos, der seine Karriere im Sommer beendet hat. Sie alle waren auch schon für den Ballon d'Or nominiert. Das Gleiche gilt für Goalie Andriy Lunin und Coach Carlo Ancelotti, der bei der Ballon-d'Or-Gala in Abwesenheit den Trainer-Award gewonnen hat.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos