Jetzt droht ihm lebenslange Sperre Fussballer ohrfeigt Schiedsrichterin wegen Roter Karte

Skandal im kolumbianischen Fussball. Als die Schiedsrichterin Vanessa Ceballos die Rote Karte zückt, bekommt sie eine Ohrfeige. Danach ist der Teufel los.

Publiziert: 06:08 Uhr