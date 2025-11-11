Bittere News für die U17-Nationalmannschaft: Theodore Pizarro hat sich im Spiel gegen Mexiko am Knöchel verletzt und fällt für den Rest des Turniers aus.

Für Theodore Pizarro ist die U17-WM vorbei. Foto: SFV

Cédric Heeb Redaktor Sport

Kurz vor Ende des dritten WM-Gruppenspiels gegen Mexiko (3:1) landet U17-Nati-Goalie Theodore Pizarro (SC Freiburg) unglücklich und verletzt sich am linken Knöchel. Am Tag darauf verkündet der Verband: Der 17-Jährige fällt für den Rest des Turniers aus.

Weil die Schweizer Mannschaft zu diesem Zeitpunkt schon fünfmal gewechselt hatte, musste mit Nevio Scherrer ein Stürmer ins Tor. Für die K.-o.-Phase – die Nati bestreitet den Sechzehntelfinal am Freitag oder Samstag – wird Servettes Junioren-Goalie Celestin Steimer (16) nachnominiert. Die beiden anderen Torhüter im Kader sind Noah Brogli (Winterthur) und Kader Lionel Cherif (Young Boys). Der nächste Gegner des Teams von Luigi Pisino ist noch nicht bekannt.