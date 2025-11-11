Für Theodore Pizarro ist die U17-WM vorbei.
Foto: SFV
Cédric HeebRedaktor Sport
Kurz vor Ende des dritten WM-Gruppenspiels gegen Mexiko (3:1) landet U17-Nati-Goalie Theodore Pizarro (SC Freiburg) unglücklich und verletzt sich am linken Knöchel. Am Tag darauf verkündet der Verband: Der 17-Jährige fällt für den Rest des Turniers aus.
Weil die Schweizer Mannschaft zu diesem Zeitpunkt schon fünfmal gewechselt hatte, musste mit Nevio Scherrer ein Stürmer ins Tor. Für die K.-o.-Phase – die Nati bestreitet den Sechzehntelfinal am Freitag oder Samstag – wird Servettes Junioren-Goalie Celestin Steimer (16) nachnominiert. Die beiden anderen Torhüter im Kader sind Noah Brogli (Winterthur) und Kader Lionel Cherif (Young Boys). Der nächste Gegner des Teams von Luigi Pisino ist noch nicht bekannt.
