Petko Ganev, der angeblich verstorbene Spieler, ist tatsächlich am Leben

Im bulgarischen Profifussball ereignete sich am Sonntag eine skurrile Situation. Vor dem Duell des Erstligisten PFC Arda gegen Lewski Sofia (1:1) wird für den ehemaligen Spieler Petko Ganev (28) eine Schweigeminute abgehalten. Nur: Ganev ist gar nicht tot.

Grund für diesen haarsträubenden Fauxpas ist eine Fehlinformation seitens Arda. Der Klub teilte mit, dass er «falsche Informationen über den Tod» seines Ex-Spielers (Juli 2020 bis Mai 2022) erhalten habe. «Das Management von Arda möchte sich bei Petko Ganev und seiner Familie aufrichtig entschuldigen», heisst es in einer Stellungnahme, die noch während des Spiels an die Medien versandt und auf Facebook veröffentlicht wurde.

Arda, derzeit auf Rang 5 in der höchsten bulgarischen Liga, wünsche Ganev «noch viele gesunde Jahre und viel Freude an Ardas Erfolgen». Derzeit spielt der Innenverteidiger in der zweithöchsten Liga bei Dobrudzha Dobrich.